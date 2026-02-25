Активы орловского производителя овощей «Виннер» подешевели до 460 млн
Имущество обанкротившегося производителя овощей ООО «Виннер» в Мценском районе Орловской области повторно выставлено на аукцион. За самый крупный лот организаторы хотят получить 461,4 млн руб. вместо установленных ранее 589,6 млн руб. Это следует из аукционной документации.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В рамках этого предложения реализуется здание завода по переработке плодов, котельная, а также склады, овощехранилище, насосные станции, теплицы, сельскохозяйственная техника и транспорт.
Также объявлены торги для двух других лотов, тоже подешевевших, стоимостью 3,3 млн и 5,6 млн руб. Они включют в себя нежилые здания. Шаг аукциона — 10%, задаток — 2% от начальной цены. Торги продлятся до 13 марта.
В феврале торги с имуществом «Виннера» признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Согласно сообщениям на «Федресурсе», его пытались реализовать и в октябре прошлого года за 655,1 млн руб., но тогда желающих также не нашлось.
По собственным данным, компания занималась выращиванием овощей в открытом грунте, в том числе кабачков, цветной капусты, брокколи, тыквы и ряда других культур. По данным Rusprofile, ООО «Виннер» зарегистрировано в 2006 году в Мценском районе Орловской области. Уставный капитал — 60 млн руб. Основной вид деятельности — выращивание овощей. Владелец — Овсеп Хукеян. Выручка общества в 2024 году составила 24 млн руб., чистый убыток — 3,8 млн руб.
Арбитражный суд Орловской области признал ООО «Виннер» банкротом в 2020 году. Конкурсным управляющим был назначен Филипп Ангелевски. С заявлением о банкротстве фирмы в 2019-м в суд обратились сразу несколько кредиторов, в том числе банк «Промышленно-финансовое сотрудничество». Общий объем изначальных требований составлял 4,1 млн руб. В ноябре 2025-го суд продлил конкурсное производство в отношении компании на шесть месяцев. В 2017 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Виннер» планировал построить в Орловской области овощехранилище мощностью 25–30 тыс. т единовременного хранения. В проект хотели вложить 350 млн руб.