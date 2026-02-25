Воронежского министра ЖКХ оштрафовали из-за проблем на Петровской набережной

В Воронеже не завершили благоустройство Петровской набережной в 2025 году, в следствие чего регион не достиг установленных значений результатов использования федеральной субсидии и не исполнил «обязательства в целях их достижения». Министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов понес административную ответственность за нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов (ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ). Господину Бажанову назначен штраф. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 25 февраля.

По информации ведомства, областное правительство в лице министра ЖКХ заключило соглашение с Минстроем РФ о предоставлении в 2025–2027 годах региональному бюджету субсидии на реализацию программ федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Власти региона приняли обязательства по благоустройству 91 общественной территории в 2025 году. Исполнить их в полной мере помешали проволочки с Петровской набережной.

Административная статья, которую вменили Евгению Бажанову, предусматривает для должностных лиц административные штрафы в размере от 10 до 30 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от года до двух лет. Размер штрафа господина Бажанова в прокуратуре не уточнили. Виновным в правонарушении министра признало региональное управление Федерального казначейства, говорится в сообщении прокуратуры.

В облправительстве ситуацию предпочли пока не комментировать. Собеседник «Ъ-Черноземье» в региональной власти удивился избирательности, с которой прокуратура уделила пристальное внимание только областному министру: «Суть статьи, по которой вынесено постановление, предполагает ответственность и на региональном, и на муниципальном уровне». По данным источников «Ъ-Черноземье», господин Бажанов обжалует вынесенное наказание.

Ранее, в конце января, первый зампрокурора области Дмитрий Неверов также объявил Евгению Бажанову предостережение о недопустимости нарушений закона в связи с реализацией министерством ЖКХ мероприятий нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По данным ведомства, 26 декабря 2025-го область и Минстрой РФ заключили соглашения на предоставление очередных субсидий. В частности, по федпроекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» предусмотрено финансирование объектов в Верхнемамонском, Панинском, Калачеевском, Хохольском районах, а по федпроекту «Формирование комфортной городской среды» — в Аннинском, Семилукском районах и Нововоронеже. Кроме того, заключено допсоглашение, предусматривающее финансирование на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в ряде муниципалитетов. По состоянию на 21 января региональным министерством не было заключено ни одного соглашения с муниципальными образованиями, хотя 30-дневный срок для этого истекал 26 января.

В прокуратуре тогда также указали, что в 2025-м выявили в части заключения соглашений «существенные нарушения бюджетного законодательства», что повлекло принятие мер прокурорского реагирования. Недостатки в организации работы на этом направлении, по мнению ведомства, «могут повлечь недостижение целевых показателей национального проекта, негативно повлиять на жилищные права граждан, а также необеспечение в 2026 году 100% кассового исполнения бюджета».

Мэр Воронежа Сергей Петрин 11 февраля рассказал журналистам, что работа подрядчиков по благоустройству второй очереди Петровской набережной вызывает много вопросов.

Претензии по качеству и замечания по гарантийным обязательствам у муниципалитета есть к банкротящемуся кисловодскому АО «Передвижная механизированная колонна № 38» (ПМК). Московское ООО «Стройсервис» в свою очередь не соблюдает сроки. Городская администрация с октября 2025-го судится с ПМК, чтобы обязать подрядчика по гарантии исправить недоработки на детских площадках. Еще один иск касательно гарантийных обязательств фирмы мэрия подала 5 февраля, но суть требований по нему пока не раскрывается. По словам господина Петрина, муниципалитет знает о финансовых проблемах подрядчика, «ведет контроль над ситуацией» и «не ищет простых путей». На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщил, что банкротящаяся ПМК могла совокупно задолжать 3,65 млрд руб.

Денис Данилов