Главные новости за 24 февраля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Тамбов

Воронежский депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Марков прибыл в суд для дачи показаний в качестве потерпевшего по уголовному делу журналиста Александра Пирогова. Господина Пирогова обвиняют в клевете на депутата (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Его инициировал сам Андрей Марков, расследованием занималось управление Следственного комитета по региону.

Замначальника воронежского главка МВД назначен Александр Капустин. Сегодня его представил личному составу непосредственный руководитель Михаил Бородин. Александру Капустину 50 лет. Он родился в Саратовской области, а в 1998 году окончил Белгородский юридический институт МВД России.

Для бизнеса в приграничных районах Белгородской области снизится налоговая нагрузка. Соответствующий вопрос рассмотрел губернатор Вячеслав Гладков на заседании правительства. Господин Гладков отметил, что в конце 2025 года обсуждалась необходимость принятия региональных законов, позволяющих помочь расположенным в приграничье организациям в уплате налоговых платежей. По словам губернатора, если не оказать помощь, то «шансов выжить у бизнеса нет».

Мэра Липецка Романа Ченцова отправили в отставку. За принятие этого решения проголосовали все 33 депутата горсовета, принявших участие в процедуре. Роман Ченцов заявил о желании покинуть свой пост 13 февраля. Он объяснил решение семейными обстоятельствами. В правительстве региона добавили, что чиновник принял решение самостоятельно.

Четыре человека погибли от отравления угарным газом в многоквартирном доме в Курске. Еще одна жительница пострадала и была госпитализирована. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что родственникам погибших будет оказана «вся необходимая помощь». А управление СКР по региону возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Александр Сердюков оставил пост и. о. министра имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области по собственному желанию. На его должность временно назначили Павла Суркова. До назначения господин Сурков занимал в том же ведомстве пост заместителя министра — начальника управления земельных отношений и реестра. Господин Сердюков трудился в аппарате правительства с 2022 года.

