Павел Сурков возглавил министерство имущественных отношений Тамбовской области

Александр Сердюков оставил пост и. о. министра имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области по собственному желанию. На его должность временно назначили Павла Суркова. Об этом сообщили в региональном правительстве.

До назначения господин Сурков занимал в том же ведомстве пост заместителя министра — начальника управления земельных отношений и реестра. Господин Сердюков трудился в аппарате правительства с 2022 года. Ранее он занимал должность помощника экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова.

В мае 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что на тот момент врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов инициировал проверки в двух министерствах региона, в том числе в министерстве имущественных отношений и госзаказа.

По словам господина Первышова, чиновники «минимум двух» министерств несколько лет незаконно предоставляли земельные участки «псевдоинвесторам» — в обход торгов и юридических процедур. На полученной под видом инвестиций земле строились частные дома, а затем появлялась возможность узаконить строительство через суд.

Глава региона поручал, в частности, Александру Сердюкову проверить сотрудников, имеющих отношение к схеме. По итогам отчетов господин Первышов был намерен обратиться в правоохранительные органы. С тех пор об итогах проверки не сообщалось.

