Снизится налоговая нагрузка на приграничный белгородский бизнес

На заседании правительства Белгородской области 24 февраля губернатор Вячеслав Гладков рассмотрел вопрос о внесении изменений в региональное налоговое законодательство. Господин Гладков отметил, что в конце 2025 года обсуждалась необходимость принятия региональных законов, позволяющих помочь расположенным в приграничье организациям в уплате налоговых платежей. По словам губернатора, если не оказать помощь, то «шансов выжить у бизнеса нет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«На прошлой неделе я докладывал Михаилу Мишустину, председателю правительства РФ, он устно поддержал желание дать отсрочку по налоговым и страховым взносам на 2026 год. Также мы готовимся к встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым в феврале. Поэтому нужно согласовать и принять решение правительства Белгородской области, которое бы снизило налоговую нагрузку на приграничный бизнес, в первую очередь — малый и средний бизнес»,— заявил Вячеслав Гладков.

По информации облправительства, уже подготовлены предложения в части налога на имущество организаций, земельного налога и снижения уровня ставок по налогообложению по упрощенной системе. Первый заместитель губернатора Илья Пономарев доложил, что сейчас насчитывается 93 налогоплательщика по имуществу организаций в 68 населенных пунктах, доступ к которым ограничен, на территории семи округов. Речь идет о 40 индивидуальных предпринимателях и 53 юрлицах, из которых 25 — коммерческие организации.

На федеральном уровне физические лица освобождены от налогообложения (налоговые периоды 2024 и 2025 годов) по имущественному и земельному налогам в отношении объектов на территориях, где введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) или правовой режим контртеррористической операции (КТО), и в отношении жителей которых принято решение о временном отселении. Но эти изменения налогового кодекса не затрагивают юрлиц. Поэтому в Белгородской области предлагают внести аналогичные изменения на региональном уровне на имущество организаций в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и распространить действие нововведений также на период 2024-2025 годов.

В облправительстве уточнили, что также предлагается внести изменения для освобождения от уплаты налога на имущество организаций, применяющих специальные налоговые режимы и торгующих в розницу через стационарные торговые объекты. Сейчас эта льгота распространяется на субъекты предпринимательства в сельских населенных пунктах с количеством жителей до 1 тыс. человек, а планируется установить порог до 1,5 тыс.

В части земельного налога, на вышеназванных территориях насчитывается 211 плательщиков — 109 индивидуальных предпринимателей и 102 юрлица (47 коммерческих организаций). Для юрлиц — субъектов МСП, предлагается рекомендовать муниципальным образованиям установить льготу в виде освобождения от уплаты налога и распространить ее действие на 2024-2025 годы.

На встречах с бизнесменами и деловыми объединениями были представлены предложения о дополнительных мерах поддержки субъектов малого предпринимательства. Первая — изменения по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и увеличение порога численности жителей до 1,5 тыс. человек для налогоплательщиков, ведущих розничную торговлю или деятельность по предоставлению продуктов питания. Второе — включение в закон по упрощенной системе налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в приграничье, преференции в виде снижения налоговой ставки до 1% для субъектов, у которых объектом налогообложения являются доходы, и до 5% для тех, у кого объект налогообложения — «доходы минус расходы».

«Проработка очень большая, поручения всем даны. Встречаемся, проговариваем, окончательно обсуждаем в пятницу и выносим на принятие решения в понедельник. Очень важно профессионально донести не только цели и задачи, но и механизм реализации данных предложений предпринимательскому сообществу»,— резюмировал губернатор Вячеслав Гладков.

«Ъ-Черноземье» ранее также писал, что с 11 февраля власти Белгородской области начали принимать заявки от малого и среднего бизнеса на получение компенсаций за ущерб от действий ВСУ. Правительство РФ в конце 2025 года перечислило региону 400 млн руб. — эти средства пойдут на возмещение утерянного транспорта и товарно-материальных ценностей.

Денис Данилов