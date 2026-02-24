Мэра Липецка Романа Ченцова отправили в отставку
Депутаты горсовета Липецка единогласно одобрили досрочную отставку мэра Романа Ченцова на сегодняшнем заседании. За принятие этого решения проголосовали все 33 парламентария, принявших участие в процедуре.
Роман Ченцов стал мэром Липецка в конце июня 2024 года
Фото: из Telegram-канала Романа Ченцова
Роман Ченцов заявил о желании покинуть свой пост 13 февраля. Он объяснил решение семейными обстоятельствами. В правительстве региона добавили, что чиновник принял решение самостоятельно.
Исполняющей обязанности мэра с 16 февраля назначена заместитель господина Ченцова по соцполитике Светлана Бедрова.
Депутаты Липецкого городского совета избрали Романа Ченцова мэром в конце июня 2024 года. До этого он два года возглавлял администрацию Лебедянского района, а еще ранее — Добринского. На посту главы города сменил Евгению Уваркину, которая впоследствии стала сенатором от исполнительной власти региона.
