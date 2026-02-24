Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Курске

В результате отравления угарным газом во многоквартирном доме на улице Харьковской в Курске погибли трое мужчин и одна женщина. Еще одна женщина пострадала, она госпитализирована. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства и причины устанавливаются.

Глава региона добавил, что родственникам погибших будет оказана «вся необходимая помощь».

UPD: в прокуратуре Курской области начали проверку по факту инцидента.

Алина Морозова