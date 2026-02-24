СКР возбудил дело по факту гибели четырех курян из-за утечки газа в жилом доме

Управление СКР по Курской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), из-за гибели четырех человек в результате утечки газа в многоквартирном доме (МКД) в облцентре. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователи установили, что сегодня в МКД на улице Харьковской произошла утечка бытового газа. Четыре человека погибли, еще одного курянина доставили в медучреждение, где ему оказывают помощь.

Сотрудники СКР осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев. Также они изъяли поврежденное газовое оборудование. Были назначены необходимые судебные экспертизы.

Накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели четырех человек в облцентре от отравления угарным газом. Глава региона добавил, что родственникам погибших будет оказана «вся необходимая помощь». В прокуратуре региона начали собственную проверку по факту инцидента.

Егор Якимов