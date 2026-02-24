Воронежский депутат Госдумы Марков дает показания в суде

Депутат Государственной думы от Воронежской области Андрей Марков («Единая Россия») прибыл в Центральный райсуд Воронежа для дачи показаний в качестве потерпевшего по уголовному делу журналиста Александра Пирогова. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Черноземье» из зала суда.

Господина Пирогова обвиняют в клевете на депутата (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Его инициировал сам Андрей Марков, расследованием занималось управление Следственного комитета по региону.

Под клеветой обвинение подразумевает утверждения Александра Пирогова в журналистских текстах о том, что господин Марков во время службы в УФСБ «проявлял слабовольность и неуравновешенность», а также якобы уклонился от командировки в Чечню и не самостоятельно написал диссертацию. Кроме того, преступлениями трактуются части текстов, в которых рассказывается, как во время работы чиновником политик якобы курировал местных оппозиционеров, входивших в признанную впоследствии экстремистской организацию, обманывал коллег, за деньги организовывал протесты и контролировал работу большинства местных СМИ.

Вину Александр Пирогов не признает.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев