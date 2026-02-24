Замначальника воронежского главка МВД назначен Александр Капустин

Полковник полиции Александр Капустин назначен замначальника ГУ МВД России по Воронежской области — начальником полиции. Сегодня его представил личному составу непосредственный руководитель Михаил Бородин. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Фото: ГУ МВД по Воронежской области

Александру Капустину 50 лет. Он родился в Саратовской области. В 1998 году окончил Белгородский юридический институт МВД России. Сразу после выпуска устроился в органы внутренних дел Белгородской области. В 2012–2016 годах возглавлял управление уголовного розыска белгородского УМВД, с 2016-го по 2018-й — управление по контролю за оборотом наркотиков там же. В 2017-м окончил Академию управления МВД России. В январе 2018 года стал замначальника полиции по оперативной работе белгородского УМВД.

В октябре 2025 года бывший замначальника воронежского главка МВД — начальник полиции Владимир Котов возглавил министерство внутренних дел Ингушетии. По данным Rusprofile, он занимает этот пост до сих пор.

