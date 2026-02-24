Главные новости к утру 24 февраля

В Москве около Савеловского вокзала произошел взрыв. Погибли двое: полицейский и человек, активировавший взрывное устройство, сообщили в МВД.

Делегации России и США провели переговоры, посвященные созданию нового договора о контроле над ядерным оружием. Об этом сообщили Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники. Встреча состоялась во время Конференции по разоружению в Женеве.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз ограничит численность российской миссии при альянсе до 40 человек. Кроме того, ЕС намерен запретить въезд в Европу всем участникам СВО на Украине. В постоянном представительстве РФ при ЕС считают, что Евросоюз пошел на это из-за неспособности принять санкции против России.

Украина перенесла дату возобновления поставок нефти по «Дружбе».

Полиция освободила экс-посла Британии в США, арестованного за связи с Эпштейном.