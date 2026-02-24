Полиция освободила экс-посла Британии в США, арестованного за связи с Эпштейном

Лондонская полиция освободила под залог бывшего посла Питера Мандельсона, сообщает AFP. Его арест был связан с расследованием дела Джеффри Эпштейна и подозрениями в передаче финансисту конфиденциальной информации.

Господина Мандельсона продержали под стражей девять часов. Сумма залога не уточняется. Дипломат освобожден до завершения дальнейшего расследования, сообщили в Скотленд-Ярде.

Следствие проверяет данные о том, что господин Мандельсон, занимая высокие должности, мог передавать осужденному за сексуальные преступления финансисту секретные государственные документы. 19 февраля по обвинению в передаче Эпштейну конфиденциальной информации также задержали бывшего британского принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дело Эпштейна добралось до британской короны».