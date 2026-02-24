В МВД назвали имя полицейского, погибшего при взрыве на севере Москвы

Сотрудника Госавтоинспекции, который погиб при взрыве у Савеловского вокзала в Москве, зовут Денис Братущенко, он старший лейтенант полиции. Занимал должность старшего инспектора отдельного батальона ДПС ГИБДД, сообщила представительница МВД Ирина Волк.

Полицейскому было 34 года. Он начал работать в московской полиции в марте 2019-го. У старшего лейтенанта остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Руководство и личный состав МВД выразили соболезнования семье инспектора. Госпожа Волк пообещала, что его родным окажут необходимую помощь.

Взрыв у Савеловского вокзала произошел около 00:05 мск. Как сообщали в полиции, к сотрудникам Госавтоинспекции, которые находились в служебном автомобиле, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неустановленного устройства. Преступник погиб на месте. Возбуждено уголовное дело.