Полиция сообщила о гибели преступника, устроившего взрыв у Савеловского вокзала

Человек, устроивший взрыв возле полицейской машины в Москве, погиб на месте происшествия. Полиция установила это после изучения записей с камер наружного наблюдения, сообщает пресс-служба МВД.

Взрыв произошел около полуночи. Сначала в полиции заявляли о том, что преступник, устроивший взрыв, скрылся с места происшествия.

В полиции уточнили, что при взрыве погиб один полицейский и пострадали два госавтоинспектора. Раненых увезли в больницу. СКР возбудил уголовное дело по признакам преступлений, которые предусмотрены статьями о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.