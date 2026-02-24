Украина перенесла дату возобновления поставок нефти по «Дружбе»

Словацкий оператор нефтепроводов Transpetrol получил от украинской стороны уведомление о том, что возобновление прокачки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» переносится на 25 февраля, сообщает Reuters. Причины переноса не уточняются.

Транзит российской нефти в Словакию и Венгрию был остановлен 27 января. Киев объяснил это повреждением оборудования на западе Украины в результате удара российского беспилотника. Венгрия и Словакия, чьи НПЗ ориентированы на переработку Urals и которые не имеют выхода к морю, оказались в критической зависимости от поставок.

Будапешт и Братислава считают, что в затянувшемся простое виновата именно Украина. В ответ на остановку транзита премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину.

Подробности — в материале «Ъ» «Венгрия и Словакия взялись за рубильник».