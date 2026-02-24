Постпредство РФ: ЕС сократил миссию России из-за неспособности принять санкции

Евросоюз решил сократить численность дипмиссии России в Брюсселе из-за неспособности принять 20-й пакет санкций и согласовать кредит для Украины к 24 февраля, считают в постоянном представительстве РФ при ЕС. Также там полагают, что этот шаг был принят с целью «помешать дипломатическим контактам на фоне продолжающихся переговоров по мирному урегулированию на Украине», передает ТАСС комментарий ведомства.

«Она (глава европейской дипломатии Кая Каллас.— “Ъ”) признала, что накануне поездки в Киев руководителей Еврокомиссии и Евросовета подвешенным оказался вопрос о выделении Евросоюзом киевскому режиму кредита в €90 млрд на 2026—2027 годы»,— указано в комментарии.

Вечером 23 февраля госпожа Каллас заявила, что Евросоюз ограничит численность российской миссии при альянсе до 40 человек. Кроме того, ЕС намерен запретить въезд в Европу всем участникам СВО на Украине

Ранее Кая Каллас усомнилась в том, что очередной пакет санкций может быть принят на встрече министров иностранных дел ЕС 24 февраля. Проект новых мер против РФ был представлен в начале февраля. В перечень может, в частности, войти запрет на морские перевозки российской нефти. Также обсуждаются ограничения криптовалютных транзакций с Россией.