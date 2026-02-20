Главные новости за 20 февраля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Арбитражный суд отказал собственнику ДК имени Кирова в иске против мэрии Воронежа, признав законным осмотр фасада здания, проведенный управой Левобережного района. Теперь ничто не мешает рассмотреть по существу иск муниципалитета, требующий от ООО «Альянс ВК» за свой счет отремонтировать фасад — восстановить штукатурку, остекление и двери. Ранее владелец здания уже пытался заключить мировое соглашение, но безуспешно, а на восстановление ДК, по оценкам мэра, требуется около 800 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Пост вице-премьера правительства ЛНР покинул бывший воронежский бизнес-омбудсмен Павел Ковалев. В правительстве республики «Ъ-Черноземье» подтвердили его уход и уточнили, что искать замену не планируют — обязанности распределили между остальными зампредами. Сам господин Ковалев, занявший эту должность в марте 2024-го, на звонки и сообщения не ответил.

Два мирных жителя погибли и трое ранены в результате очередных атак ВСУ на Белгородскую область. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском округе дроны атаковали автомобиль на территории предприятия — оба находившихся в машине скончались на месте. Еще трое пострадавших с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставлены в больницы Валуек и Волоконовки. Вечером стало известно о гибели еще одного мирного жителя и ранениях пятерых людей, включая бойца подразделения «Орлан». Они пострадали при атаки предприятия дронов в селе Почаево Грайворонского округа.

Ленинский райсуд Курска приговорил бывших сотрудников Корпорации развития области к 24 годам лишения свободы на троих за растрату 152,8 млн руб. при строительстве линии обороны. Экс-глава корпорации Владимир Лукин получил девять лет колонии, его зам Игорь Грабин — восемь, бывший сотрудник Дмитрий Спиридонов — семь. Суд также взыскал с осужденных всю сумму ущерба. «Больше в Курской области неприкасаемых не будет»,— заявил губернатор Александр Хинштейн.

Министром финансов Липецкой области назначена Светлана Володина, с апреля прошлого года исполнявшая обязанности главы ведомства. Депутаты облсовета поддержали ее кандидатуру единогласно еще в конце января. В министерстве финансов региона госпожа Володина работает с 2002 года, сменив на посту Вячеслава Щеглеватых, который покинул должность по собственному желанию год назад.

Жители Орловской области в прошлом году в полтора раза чаще брали ипотеку на вторичное жилье, чем на новостройки, подсчитали в региональном отделении Центробанка. Причина — изменение условий льготных программ: с апреля «Семейную ипотеку» под 6% можно взять на квартиры в городах, где нет новостроек. Впрочем, общее число ипотечных договоров в регионе снизилось на 20% — орловцы предпочитают откладывать крупные покупки до лучших времен.

Лидером по темпам инфляции в Черноземье в январе стала Тамбовская область с показателем 6,92%, обогнав саму себя — в декабре было 6,52%. В тройке также Курская (6,31%) и Липецкая (6,12%) области. Самый низкий уровень инфляции зафиксирован в Воронежской области — 5,6%, что ниже среднероссийского показателя в 6%.

Ульяна Ларионова