Суд отказал собственнику ДК имени Кирова по иску против мэрии Воронежа

Арбитражный суд Воронежской области отказался удовлетворить заявление ООО «Альянс ВК», которому в Воронеже принадлежит здание Дворца культуры имени Кирова (Ленинский проспект, 1), о признании незаконным осмотра фасада ДК, проведенного управой Левобережного района областного центра в июне 2024 года. Информация опубликована в арбитражной картотеке. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявление собственника ДК ранее поставило на паузу производство по иску городской администрации, в котором муниципалитет просит суд обязать ООО «Альянс ВК» в двухмесячный срок привести в порядок фасад здания за счет собственных средств. Речь, в частности, идет о выполнении ремонтных работ по восстановлению штукатурного и облицовочного слоя по всему периметру здания (в соответствии с цветовым решением паспорта фасада), восстановлении остекления и дверей.

Фирма заявила, что не была извещена о времени проведения мероприятия, в связи с чем лишилась права «участвовать в осмотре, давать пояснения по обстоятельствам осмотра, участвовать в контрольных измерениях». «Альянс ВК» также пропустил трехмесячный срок подачи обращения о признании мероприятия незаконным. Организация подала ходатайство о восстановлении пропущенного срока, ссылаясь на то, что ей якобы стало известно о нарушении своих прав только 9 октября 2025-го после получения ответов на адвокатские запросы. Однако суд указал, что фирма фактически знала о наличии оспариваемого акта и действиях управы еще с 2024 года, и отказал по ходатайству.

Разрешение этого дела позволит возобновить производство по иску муниципалитета. Процесс начался в декабре 2024 года. Третьим лицом в нем выступает территориальное управление Росимущества. В середине 2025-го «Альянс ВК» предложил мэрии мировое соглашение, но заключено оно не было.

По убеждению городской администрации, ДК имени Кирова, одно из крупнейших зданий подобного типа в Воронеже, в последние годы находится в неудовлетворительном состоянии. В ноябре 2024-го мэр Сергей Петрин заявил, что на восстановление ДК потребуется около 800 млн руб. По его словам, сумма являлась собственной предварительной оценкой. Мэрия рассматривала различные варианты финансирования работ, а также возможность перевести объект на баланс города.



В 2022 году экс-депутат гордумы Воронежа Сергей Кудрявцев получил четыре года колонии и штраф в 1 млн руб. за незаконную приватизацию земельного участка под ДК имени Кирова (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Суд установил, что в апреле 2017-го он «решил путем обмана» приобрести право собственности на 5,6 тыс. кв. м, в связи с чем от имени «Альянс ВК» представил в областной департамент имущественных и земельных отношений документы и заявление о получении земли без торгов за 2,5% от кадастровой стоимости. Эти действия послужили основанием для заключения договора купли-продажи. При этом Сергей Кудрявцев «умолчал о факте наличия» на участке собственности РФ — бомбоубежища. В октябре 2023-го суд перевел Сергея Кудрявцева на принудительные работы на два с половиной года с удержанием в доход государства 5% из его заработной платы. В постановлении указано, что присужденный ему штраф оплачен в полном объеме. Земля под ДК возвращена в госсобственность.

Подробнее об уголовном деле — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов