Два человека погибли и трое ранены из-за ударов ВСУ по Белгородской области

В результате очередных атак ВСУ на Белгородскую область два мирных жителя погибли и еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Максимовском сельском поселении Шебекинского округа два дрона атаковали автомобиль на территории предприятия, в результате чего два гражданина скончались на месте.

Также бригада скорой транспортирует двух белгородцев с минно-взрывными травмами и различными слепыми осколочными ранениями в Валуйскую ЦРБ. Еще одному пострадавшему с баротравмой и слепыми осколочными ранениями лица и плеча оказывают помощь в Волоконовской ЦРБ.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по пяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 12 боеприпасов и 50 беспилотников. В результате пострадали три мирных жителя.

Мария Свиридова