В 2025 году орловцы в 1,6 раза чаще брали в ипотеку вторичное жилье, чем новое

В 2025 году жители Орловской области заключили 2,5 тыс. ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке, что в 1,6 раза больше спроса на займы на новое жилье (1,5 тыс. ипотек). Совокупный объем кредитов при этом составил 7,4 млрд и почти 8 млрд руб. соответственно. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Одной из причин повышенного спроса на вторичное жилье является изменение условий льготных ипотечных программ. С 1 апреля 2025-го можно взять «Семейную ипотеку» под 6% на покупку квартир в тех городах и населенных пунктах, где нет новостроек.

Вместе с тем в Орловской области зафиксирован общий спад ипотечного кредитования. За 2025 год орловцы заключили 4 тыс. договоров почти на 15,5 млрд руб., что на 20% меньше по количеству и на 4% меньше по сумме, чем в 2024-м.

Начальник экономического отдела орловского отделения ЦБ Наталья Киселева пояснила, что это связано с решением орловцев откладывать крупные покупки в условиях высоких ставок и макропруденциального регулирования (меры, которые направлены на снижение количества высокорискованных кредитов). При этом госпожа Киселева отметила, что в последние месяцы прошлого года ситуация на ипотечном рынке несколько оживилась. С сентября по декабрь орловцы взяли почти столько же ипотечных кредитов, сколько за предыдущие восемь месяцев.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что ипотечные выдачи по итогам 2025 года увеличились в Воронежской и Тамбовской областях. Однако в Липецкой области жители брали ипотечные кредиты на 9% реже, чем в 2024-м.

Мария Свиридова