В январе лидером по темпам инфляции в Черноземье стала Тамбовская область

Тамбовская область завершила январь с годовым уровнем инфляции в 6,92%. Это самый высокий результат в Черноземье. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Второе место по темпам инфляции в Черноземье занимает Курская область с показателем 6,31%. На третьей строчке расположилась Липецкая область с результатом 6,12%. Уровень инфляции в Белгородской области составил 5,91%, в Орловской — 5,88%, в Воронежской — 5,6%. Таким образом, в трех регионах инфляция выше среднероссийского показателя (6%).

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в декабре Тамбовская область уже занимала лидирующие позиции в Черноземье с годовым уровнем инфляции в 6,52%. Среднероссийский показатель тогда достигал 5,6%.

Мария Свиридова