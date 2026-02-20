Пост вице-премьера ЛНР покинул бывший воронежский бизнес-омбудсмен Павел Ковалев

Павел Ковалев, ранее занимавший пост воронежского бизнес-омбудсмена, покинул должность вице-премьера правительства ЛНР. Эту информацию «Ъ-Черноземье» подтвердили в правительстве республики. Там уточнили, что на место господина Ковалева никого не ищут: его обязанности по контролю за работой местных минсельхоза и минприроды уже распределили между остальными шестью заместителями председателя республиканского правительства Егора Ковальчука.

Фото: из Telegram-канала Павла Ковалева Павел Ковалев работал уполномоченным по защите прав предпринимателей Воронежской области четыре года

На звонки «Ъ-Черноземье» и сообщение в соцсети Павел Ковалев не ответил.

Господин Ковалев стал зампредом правительства ЛНР почти два года назад — в марте 2024-го. Ради этой должности он оставил пост бизнес-омбудсмена Воронежской области, который занимал с февраля 2020 года. В августе 2024 года и. о. уполномоченного по защите прав воронежских предпринимателей был назначен Владимир Семынин.

Павлу Ковалеву 49 лет. В 1999 году он окончил юридический факультет Воронежского госуниверситета, в 2001-м — Московский государственный университет коммерции (сейчас — Российский государственный торгово-экономический университет) по специальности «Финансы и кредит». С мая 2018 года работал коммерческим директором управляющей компании аэропорта Воронеж, пока им владела ФК «Аксиома». Также он был первым замдиректора Центра кластерного развития региона, а затем — директором Центра поддержки малого и среднего бизнеса, ориентированного на экспорт.

Алина Морозова