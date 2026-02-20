С пятницы, 20 февраля, министром финансов Липецкой области назначена Светлана Володина. Об этом объявила пресс-служба регионального правительства. С 7 апреля 2025-го госпожа Володина возглавляла ведомство в статусе исполняющей обязанности. До этого она работала в должности заместителя министра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Липецкий областной совет Фото: Липецкий областной совет

Светлана Володина в 2002 году с отличием окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учет и аудит». Неоднократно повышала квалификацию в Финансовом университете при правительстве РФ и в РАНХиГС. В липецком министерстве (ранее — управлении) финансов трудится с 2002 года.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в конце января кандидатуру Светланы Володиной на пост министра поддержал Липецкий облсовет. Депутаты проголосовали единогласно.

Бывший начальник минфина Липецкой области и вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых в апреле 2025-го покинул пост по собственному желанию. Одновременно с этим губернатор Игорь Артамонов подписал указ об упразднении поста вице-губернатора по финансам — слова «заместитель губернатора» исключили из названия должности. Вячеслав Щеглеватых возглавлял управление (ныне министерство) финансов облправительства с 1993 года, получив статус вице-губернатора в 2009-м.

Денис Данилов