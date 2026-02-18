Как «прижали» дропперов и сколько карт нужно честному человеку: Набиуллина и Костин выступили на Уральском форуме

На Урале проходит форум «Кибербезопасность в финансах». 18 января участие в пленарной сессии приняли глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава ВТБ Андрей Костин, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, замглавы МВД Андрей Храпов. Они обсудили проблемы борьбы с кибермошенниками и дропперами, подвели итоги за 2025 год и предложили раскрыть, как на самом деле банки борются с преступниками. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Пленарная сессия Уральского форума «Кибербезопасность в финансах»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ЦБ Глава Центробанка Эльвира Набиуллина Впервые за все годы в сфере борьбы с мошенниками ощущаю осторожный оптимизм.

Банки ежемесячно приостанавливают около 330 тыс. подозрительных операций.

Объемы кредитного мошенничества упали на 40% в результате принятых мер.

Хищения средств россиян через снятие наличных в банкоматах сократились на 40%.

Средняя сумма хищений у клиентов банков снизилась до 16 тыс. руб.

Объем крупных хищений средств мошенниками с февраля по ноябрь 2025 года снизился в 1,5 раза.

Жалобы на необоснованные блокировки счетов в ноябре-декабре перестали расти.

Наша задача — свести к минимуму шансы мошенников использовать одну и ту же карту дважды. Для этого информация о дропперах должна быстро попадать в базу данных ЦБ, чтобы их издержки перекрывали выгоды.

ЦБ «прижал» мошенников внутри банковской инфраструктуры, но они все чаще используют обходные процедуры — деньги наличными через курьеров.

Новые меры киберзащиты работают эффективно сразу после их введения, однако затем мошенники начинают приспосабливаться.

Борьба с кибермошенниками требует постоянной деятельности.

Важная проблема в борьбе с мошенниками это отсутствие «сцепки» банков с операторами связи.

ЦБ подготовил закрытый рэнкинг банков по дропперам, предлагаем его публиковать. Получился очень наглядный срез того, как на самом деле банки борются с дропперами.

Банк России предложит Госдуме ограничить сроки пребывания в базе данных мошеннических реквизитов одним годом. Возможно, кто попадает в эту базу, второй, третий раз должны находиться там дольше.

ЦБ может рассмотреть вариант увеличения лимита числа карт в одном банке с 5 до 10 штук.

ЦБ обсуждает с кабмином системные решения в вопросе регулирования криптовалют.

ЦБ готов допускать неквалифицированных инвесторов к операциям с криптовалютой.

ВТБ Глава ВТБ Андрей Костин Кредитным организациям необходимо прорабатывать с клиентам вопросы, связанные с финансовой грамотностью и что, например, никогда не звонят из ЦБ, никогда не звонят силовые структуры, и даже банки перестали звонить.

В законодательстве надо давать больше полномочий банкам по противодействию мошенникам и более жестко наказывать за дропперскую деятельность.

Ограничение в 20 банковских карт на одного человека слишком мягкое, столько честным людям не нужно, они даже в бумажник не влезут.

ВТБ ведет непростой диалог с ЦБ о выплате дивидендов.

Против четверти выявленных в ВТБ дропов ведутся уголовные дела.

Необходимо ускорить легализацию рынка криптовалют в России, в том числе для упрощения проведения внешнеторговых расчетов. Нам нужно создавать биржи, все равно от криптовалют не уйти, их нужно вводить в оборот как можно быстрее.

Сбер Зампредседатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов Объем роста похищенных в рамках телефонного мошенничества средств в 2025 году впервые остановился. Но ряд инструментов продолжает эффективно работать в интересах мошенников, например сим-боксы.

Сбербанк ежемесячно блокирует 80-100 тыс. карт дропперов.

Стоимость услуг дропперов резко возросла: карты подорожали втрое, комиссии выросли в десять раз.

Мошенники продолжают коммуникацию с людьми, если не удалось получить их деньги. Как бороться с этой проблемой, пока до конца не понимаем.

Сбербанк ожидал большей отдачи от запрета сим-боксов в борьбе с мошенниками.

Впервые кибермошенничество стало менее рентабельным для преступников.

В Сбербанке рассчитывают на скорое принятие второго пакета мер против кибермошенников.

Сбер ежедневно фиксирует 150 дипфейков от лица министров и губернаторов.