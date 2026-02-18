МВД: число киберпреступлений в России снизилось на 12% в 2025 году

В 2025 году МВД России зафиксировало 663 тыс. киберпреступлений, сообщил замглавы ведомства Андрей Храпов. Это на 12% меньше, чем годом ранее. Число жертв кибермошенников уменьшилось в прошлом году на 5,5%, до 534,5 тыс. человек, добавил замминистра внутренних дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Храпов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Храпов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Храпов привел следующие данные:

число случаев неправомерного доступа к компьютерным данным сократилось на 44%, до 58 тыс.;

количество краж сократилось в 2025 году на 23,8%, до 80 тыс. случаев;

число случаев мошенничества снизилось на 9%, до 344 тыс.;

сумма зарегистрированного материального ущерба снизилась с 205 млрд руб. до 189,5 млрд руб.;

в январе 2025 года фиксировалось более 9 тыс. киберпреступлений в неделю, в декабре — менее 6 тыс.

«С каждой мерой, которая вступала в действие, мы фиксировали резкий спад регистрируемых преступлений с последующим частичным ростом, что говорит о том, что к этим мерам преступники приспосабливаются и понимают, как им надо дальше действовать»,— сказал Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах» (цитата по «Интерфаксу»).

10 февраля Госдума приняла в первом чтении второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками из 20 инициатив. Среди них — обязательная маркировка международных звонков, наказание мошенников за применение искусственного интеллекта для краж, а также возможность без суда блокировать фишинговые сайты. Власти уже начали разрабатывать третий пакет мер, сообщили в Совете федерации.