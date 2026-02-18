В ЦБ заявили о снижении объема кредитного мошенничества на 40%

Благодаря принятым российскими властями мерам объемы кредитного мошенничества уменьшились на 40%. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Меры, которые и законодатели, и участники финансового рынка принимали, дали свой эффект»,— сказала госпожа Набиуллина на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» (цитата по ТАСС). По ее словам, российские банки ежемесячно останавливают около 330 тыс. подозрительных операций, что на 30 тыс. больше, чем в прошлом году.

Эльвира Набиуллина отметила снижение средней суммы ущерба от действий мошенников. По данным банковской отчетности, в феврале прошлого года сумма ущерба для граждан составляла в среднем 22 тыс. руб. В ноябре показатель уменьшился до 16 тыс. руб. Глава регулятора заявила, что ЦБ видит основания для осторожного оптимизма в борьбе с кибермошенниками.