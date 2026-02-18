Костин призвал ускорить легализацию криптовалют

Расчеты в криптовалютах нужно как можно быстрее легализовать, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Мне кажется, нужно как можно быстрее обелять расчеты в этих валютах. Большое количество клиентов, даже очень крупных экспортеров, просят, дайте нам белые способы расчетов в криптовалюте», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, криптовалюты нужно вводить в оборот как можно быстрее. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала на форуме, что Россия движется по этому пути, но нужно понимать, что это необходимо развивать как регулируемый сектор.