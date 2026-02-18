Костин призвал дать банкам жесткие полномочия для борьбы с дропперами

Глава ВТБ Андрей Костин призвал расширить полномочия банков для борьбы с дропперами. По его словам, кредитные организации должны сами принимать экстренные меры, если возникают подозрения в допперстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дропперы — те, кто помогает мошенникам вывести со счетов похищенные деньги. За вознаграждение они передают преступникам реквизиты своих карт и данные мобильных банков. Через них мошенники обналичивают деньги.

«Здесь нужен комплекс довольно жестких мер, которые направлены именно на противодействие, и дающий банкам полномочия самим принимать экстренные меры в случае, если возникают такие подозрения», — сказал Андрей Костин (цитат по «РИА Новости»).

Господин Костин добавил, что выступает не только за наказания, но и за разъяснительную работу. По его словам, среди дропперов много молодежи, которая может не осознавать, что дропперство — это преступление. С такими предложениями господин Костин выступил на Уральском форуме ЦБ «Кибербезопасность в финансах».