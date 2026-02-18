Костин рассказал о «непростом диалоге» с ЦБ по дивидендам

ВТБ настаивает на возобновлении дивидендных выплат, но дискуссия с Центральным банком по этому вопросу складывается непросто. Об этом журналистам на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» сообщил глава банка Андрей Костин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Дивиденды определяет акционер, будет решение акционера. Мы считаем, что надо платить дивиденды. В каком объеме? Мы считаем, что на уровне того, что начисляется на депозит. Уже хорошая будет ставка… У нас непростой диалог с Центральным банком, который всегда заинтересован в большей капитализации банка», — сказал Андрей Костин (цитата по ТАСС).

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит правительству. В декабре в интервью Reuters Андрей Костин оценивал потенциальный объем дивидендов по итогам 2025 года в 50% от чистой прибыли. Позже первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов уточнял, что окончательный размер выплат будет определен в начале 2026 года.

По итогам 2024 года группа вернулась к распределению прибыли, направив акционерам рекордные 275,75 млрд руб., что составило половину от чистой прибыли по МСФО. Это были первые дивиденды ВТБ с 2021 года. Ранее господин Костин говорил, что кредитная организация намерена сделать дивиденды регулярными и отстаивать этот подход перед регулятором.