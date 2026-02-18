Центробанк может вдвое увеличить лимит для карт одного банка у россиян

Центробанк согласен обсуждать смягчение готовящейся нормы об ограничении количества банковских карт у россиян. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах». По ее словам, лимит можно поднять вдвое.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Госпожа Набиуллина напомнила, что изначально Центробанк предложил ввести общее ограничение по числу карт — 20, а в конкретном банке — 5. Она подчеркнула, что в Центробанке знают о недовольстве планируемыми ограничениями: людям важно иметь карты разного типа, а также привязанные карты родственников.

Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор «под воздействием дискуссий» может рассмотреть вариант увеличения лимита на пользователя в одном банке до порядка 10 карт. «Важно, чтобы добросовестные граждане не попали под это ограничение», — подчеркнула председатель ЦБ (цитата по «РИА Новости»).

Эльвира Набиуллина в марте 2025 года предложила ограничить количество банковских карт на человека для борьбы с дропперами. 10 февраля Госдума приняла в I чтении законопроект о предельном числе банковских карт для одного пользователя. При этом депутаты отметили, что норма о лимите в пять карт от одного банка нуждается в доработке.