Главные новости к утру 18 февраля

Сегодня продолжатся переговоры России, США и Украины по мирному урегулированию. Консультации в первый день, которые в общей сложности продлились шесть часов, проходили в нескольких форматах: российско-американском, российско-украинском и трехстороннем, сообщили российские агентства. По данным СМИ, атмосфера встреч была напряженной.

Владимир Зеленский заявил, что поручил переговорной делегации договориться о встрече с Владимиром Путиным. Он назвал саммит с Россией на высшем уровне ключевым условием для прогресса в территориальном вопросе.

Шведская служба безопасности задержала гражданина России, объявленного США в международный розыск. Власти страны ведут переговоры об экстрадиции задержанного, сообщили в силовых органах Швеции.

Москва намерена добиваться от НАТО, чтобы альянс «на бумаге» закрепил обещание не расширяться на восток, сообщили в посольстве РФ в Бельгии. Вместе с тем российские власти будут добиваться отмены решения Бухарестского саммита 2008 года.

Конгресс Перу вынес вотум недоверия президенту Хосе Хери.

Хилари Клинтон заявила, что ее муж не был близок с Эпштейном.