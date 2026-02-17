СМИ сообщили о напряженной атмосфере на переговорах по Украине в Женеве
Переговоры России, США и Украины по мирному урегулированию завершили первый день консультаций в Женеве. Атмосфера была напряженной, сообщили источники «Интерфакса», РБК и ТАСС.
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Фото: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine / Handout / Reuters
Консультации проходили в нескольких форматах: российско-американском, российско-украинском и трехстороннем. По словам собеседников агентств, в общей сложности переговоры продлились шесть часов. По данным Reuters сначала завершилась политическая часть, после чего представители военных ведомств продолжили обсуждение. Западный источник ТАСС сообщил, что речь шла о «больших темах и компромиссах».
Переговоры рассчитаны на два дня и продолжатся 18 февраля. В Кремле призвали не ожидать заявлений по итогам первого дня. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. По сравнению с предыдущими раундами в Абу-Даби повестка расширена и включает территориальные, военные, политические, экономические вопросы и аспекты безопасности.