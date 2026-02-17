Хилари Клинтон заявила, что ее муж не был близок с Эпштейном

Экс-госсекретарь США Хилари Клинтон заявила, что ее муж, бывший американский президент Билл Клинтон, не входил в круг близких друзей финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления.

«Он (Билл Клинтон. — «Ъ») не был ему близок. Он несколько раз пользовался самолетом Эпштейна для посещения благотворительных проектов, и это было за годы до того, как Эпштейна признали виновным, — сообщила госпожа Клинтон в интервью немецкому изданию Der Spiegel. — Эпштейн скрывал свои преступления до тех пор, пока не был осужден».

Бывшая госсекретарь отметила, что в файлах дела Эпштейна содержится упоминание тысяч порой известных людей. Само упоминание не должно приводить к каким-то выводам, поскольку необходимы доказательства, подчеркнула Хилари Клинтон.

Сегодня госпожа Клинтон в интервью BBC обвинила администрацию президента США Дональда Трампа в сокрытии информации по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Она отметила, что во время расследования показания должны дать все, «кого попросят их дать».

После обнародования файлов по делу финансиста, генеральный прокурор США Пэм Бонди составила список из более чем 300 известных персон, которые упоминаются в материалах по делу Джеффри Эпштейна.

Билл Клинтон фигурирует в них несколько раз: он был знаком с финансистом, однако утверждает, что прервал с ним контакты 20 лет назад. Имя Дональда Трампа — более 38 тыс. раз. Также фигурируют экс-президент Барак Обама и его жена Мишель, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие.

