Зеленский поручил переговорной делегации договориться о встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что ключевым условием для прогресса в территориальном вопросе являются прямые переговоры с Россией на высшем уровне. Он сообщил, что поручил переговорной делегации поднять вопрос о личной встрече с президентом Владимиром Путиным.

Господин Зеленский также подчеркнул, что любое соглашение с Россией должно быть вынесено на референдум. Он подчеркнул, что Украине для голосования потребуется перемирие с Москвой. По его словам, представители России в переговорах сейчас соглашаются лишь на однодневное прекращение огня, чтобы за сутки Украина смогла организовать и провести общенациональное голосование. Владимир Зеленский настаивает, что Украине для этого потребуются как минимум 60 дней.

Сегодня начались переговоры России, США и Украины по мирному урегулированию. Консультации в первый день проходили в нескольких форматах: российско-американском, российско-украинском и трехстороннем. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Атмосфера во время сегодняшних встреч была напряженной, сообщили источники «Интерфакса», РБК и ТАСС.