Швеция арестовала россиянина по требованию США

Шведская служба безопасности задержала гражданина России, объявленного США в международный розыск. Мужчина находится под стражей уже несколько месяцев. Вашингтон требует его выдачи, сообщили в силовом ведомстве.

«Дело касается международного ордера на арест. Поскольку служба безопасности оказывает содействие другому государству в расследовании преступления, мы не можем вдаваться в детали»,— сообщил шведскому телеканалу TV4 пресс-секретарь службы безопасности Джонатан Свенссон.

Старший прокурор Национального управления по делам безопасности Ларс Хедвалль сообщил, что к делу подключен министр юстиции Гуннар Стрёммер и власти страны ведут переговоры об экстрадиции задержанного. Окончательное решение будет принимать правительство, объяснил прокурор

Власти США обвиняют россиянина в серьезных нарушениях санкционного законодательства. По версии следствия, он занимался обходом ограничений в период с 2022 по 2023 год. Россиянина объявили в международный розыск прошлым летом, после того, как американский суд заочно выдал ордер на его арест.

Мужчину задержали в конце декабря. В силовых органах Швеции не раскрывают подробности обвинений, ссылаясь на конфиденциальность следствия в США.