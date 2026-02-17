Главные новости за 17 февраля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Koblik Group запустил на площадке «Воронежсельмаш» в индустриальном парке «Масловский» завод тракторных прицепов, инвестировав в проект 1,7 млрд руб. Предприятие площадью 22 тыс. кв. м будет выпускать до 1 тыс. бункеров-перегрузчиков и полуприцепов с толкающей стенкой в год. В компании рассчитывают занять до половины российского рынка — импортные аналоги после 2022 года освободили место для своих.

Ленинский райсуд Воронежа вернул в прокуратуру уголовное дело бывшего гендиректора продуктовой сети «Пятью пять» Константина Ложкина, обвиняемого в уклонении от уплаты 200 млн руб. налогов. Поводом стали нарушения в обвинительном заключении — с решением не согласились ни защита, ни обвинение. По версии следствия, руководитель компании внес в декларации за 2020 год недостоверные сведения о взаимоотношениях с несколькими ООО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Русагро» нашло турецкого партнера для семенного бизнеса в Белгородской области. Агрохолдинг вместе с предпринимателем Сарикуртом Бедирханом, аффилированным с холдингом Genesis Seed, учредил компанию «Солрост», где 67% останутся у «Русагро», а 33% отойдут иностранцу. Новое предприятие займется выращиванием зерновых, бобовых и масличных культур. Господин Бедирхан, судя по всему, чувствует себя в России уверенно: у него уже есть доля в краснодарской компании «Генезис агро трейд», а в 2022-м турецкий холдинг анонсировал проект в Башкирии.

Защита бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в получении взяток, просит передать его дело в другой регион. Причина — резонансность и высокий статус экс-чиновника, который, впрочем, уже признал вину. Ленинский райсуд Курска направил ходатайство в Первый кассационный суд, попутно продлив арест господина Смирнова.

Арбитражный суд Липецкой области принял к производству иск московского ПАО «Корпоративный центр икс 5» к местному ООО «Ааб медиа». Ритейлер требует передать права на домен x5tech.ru, который совпадает с его товарным знаком. Ответчик возражает: регистратор за выбор доменного имени администратором не отвечает.

Полномочия по транспортному обслуживанию Орла с 1 января 2027 года планируется передать с муниципального уровня на региональный. Губернатор Андрей Клычков назвал это единственно возможным решением для спасения трамвайно-троллейбусного предприятия, которое последние годы не выходит из кризисного состояния. Мэр города Юрий Парахин ранее объяснял проблемы традиционно — дефицитом водителей и износом подвижного состава.

Собственные доходы консолидированного бюджета Тамбовской области за 2025 год выросли почти на 15% и достигли 69,4 млрд руб., отчиталась министр финансов Любовь Третьякова. Рост обеспечен в основном увеличением поступлений НДФЛ — темп в регионе (19,1%) заметно обогнал среднероссийский. «Здесь мы объективно вошли в топ-пять по итогам прошлого года по динамике роста заработной платы»,— с гордостью заявила госпожа Третьякова.

