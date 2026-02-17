Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Koblik Group запустил завод тракторных прицепов под Воронежем за 1,7 млрд рублей

Производитель сельскохозяйственного оборудования Koblik Group пустил завод тракторных прицепов на собственной площадке «Воронежсельмаш» в индустриальном парке «Масловский» в Новоусманском районе Воронежской области. Общий объем инвестиций в проект составил 1,7 млрд руб., из которых 400 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) по программе «Проекты развития», сообщили в правительстве региона.

Логотип Koblik Group перед входом на завод тракторных прицепов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Завод тракторных прицепов Koblik Group

На предприятии площадью 22 тыс. кв. м началось производство тракторных прицепов двух типов — бункеров-перегрузчиков и полуприцепов с толкающей стенкой. В год компания планирует выпускать до 1 тыс. единиц техники — по 500 машин каждого вида. Также на предприятии начали выпуск ирригационных установок, используемых в том числе для полива, отметил председатель совета директоров компании Егор Коблик.

Бункер-перегрузчик повышает производительность уборки на 30%, позволяя принимать зерно от комбайнов без остановки. Полуприцеп с толкающей стенкой грузоподъемностью до 30 т предназначен для транспортировки и выгрузки зеленой массы, силоса, зерна и других грузов, включая снег. Среди потенциальных заказчиков в Koblik Group называют ведущие агрохолдинги, в том числе ГК «Агроэко», «Экониву», «Черкизово», «Русагро» и «Мираторг».

На предприятии создано 180 рабочих мест. В компании рассчитывают, что производство позволит занять до 50% российского рынка бункеров-перегрузчиков и до 38% рынка полуприцепов с толкающей стенкой, заменив импортные аналоги, которые покинули рынок после 2022 года. Ранее в Koblik Group были намерены занять порядка 30% рынка прицепов.

В 2025 году Koblik Group уже пустил вторую очередь производства на основном заводе «Воронежсельмаш», оснащенную зерноочистительным и зерносушильным оборудованием. Инвестиции в нее составили 700 млн руб., из которых 350 млн руб. предоставил ФРП. Мощность производства — до 200 комплектов в год. Всего Koblik Group реализует пять проектов в Воронежской и Смоленской областях с общими инвестициями свыше 4 млрд руб., из которых 1,6 млрд руб. предоставлены ФРП в виде льготных займов.

Koblik Group Егора Коблика включает четыре сельскохозяйственных машиностроительных завода: «Воронежсельмаш» и «Ромакс» в Воронеже, «Интех» в Смоленске и «Запагромаш» в Минске. Также в холдинг входит компания «Кузница» — официальный дилер мировых производителей сельскохозяйственной техники с 20 региональными филиалами.

Егор Якимов