X5 судится с липецкой IT-компанией за использование товарного знака

Арбитражный суд Липецкой области принял к производству иск московского ПАО «Корпоративный центр икс 5» (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») к местному ООО «Ааб медиа» о защите исключительного права на товарный знак «X5 Tech». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В соответствии с материалами дела, истец обладает исключительными правами на товарный знак «X5 Tech». Компания выяснила, что домен x5tech.ru, который она использовала в 2019–2022 годах, теперь принадлежит третьему лицу и применяется без разрешения владельца. Согласно данным сервиса WHOIS, техническое функционирование домена обеспечивает его регистратор — ООО «Ааб медиа». Поскольку доменное имя полностью совпадает с товарным знаком, истец просит суд обязать компанию передать ПАО «Корпоративный центр икс 5» права на администрирование домена, а также признать ее действия по технической поддержке незаконными. Согласно картотеке арбитражных дел, к участию в деле в качестве третьего лица привлечен администратор домена — Иброхимжон Курбонали Угли.

Во время предварительного заседания представитель «Ааб медиа» возражал против иска. В отзыве компания указала, что является ненадлежащим ответчиком, поскольку ни закон, ни правила регистрации не позволяют возлагать на регистратора ответственность за выбор доменного имени администратором.

Судебное заседание по делу состоится 24 марта.

По данным Rusprofile.ru, ПАО «Корпоративный центр икс 5» зарегистрировано в июле 2024 года. Основной вид деятельности — торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Уставный капитал — 316,2 млрд руб. Президентом компании является Екатерина Лобачева, генеральным директором — Игорь Шехтерман. Сведения об учредителях не раскрываются. В 2024 году выручка ООО составила 61 млрд руб., прибыль — 95 млрд. ООО «Ааб медиа» зарегистрировано в феврале 2013 года для разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в этой области и других сопутствующих услуг. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный учредитель и гендиректор — Сергей Благодатских. В 2024 году выручка компании составила 1,2 млн руб., убыток — 927 тыс. руб.

