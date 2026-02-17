Суд вернул в прокуратуру дело о неуплате налогов воронежской сетью «Пятью пять»

Ленинский райсуд Воронежа вернул в прокуратуру уголовное дело бывшего генерального директора некогда крупной продуктовой сети АО «Пятью пять» Константина Ложкина, который обвиняется в уклонении от уплаты 200 млн руб. налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Согласно картотеке дел, с решением оказались не согласны и защита, и обвинение.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», уголовное дело в отношении господина Ложкина возбудило и расследовало управление Следственного комитета России. По версии следствия, руководитель компании внес в налоговые декларации за первый и третий кварталы 2020 года заведомо недостоверные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с несколькими ООО. На основе поданных в налоговую фиктивных документов, как считают следователи, он уклонился от уплаты в бюджетную систему РФ более 197,2 млн руб.

Дело поступило на рассмотрение в Ленинский райсуд в августе прошлого года. На момент передачи материалов обвиняемый находился под подпиской о невыезде. Решение о возврате дела прокурору суд принял из-за нарушений при составлении обвинительного заключения.

Сеть магазинов «Пятью пять» была создана компанией «Висант-торг» в начале 2000-х годов. Сначала ее магазины работали под брендом «Пятерочки» по франшизе с X5 Retail Group, но с 2011-го компания начала развивать собственный бренд «Пятью пять». За несколько лет сеть открыла 56 магазинов в Воронеже и близлежащих населенных пунктах, ее выручка по итогам 2019-го превышала 5,5 млрд руб. В 2020 году большинство точек выкупила X5 Retail Group, в некоторых были открыты дарксторы «Самоката». Само юридическое лицо АО «Пятью пять» было признано банкротом, в процессе процедуры несостоятельности участвует местное управление налоговой службы.

Сергей Толмачев