Защита курского экс-губернатора просит передать его дело в другой регион

Защита экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, который обвиняется в получении взяток, подала ходатайство о смене территориальной подсудности для рассмотрения его уголовного дела. Курский суд передал его на рассмотрение в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Смирнов участвовал в заседании Ленинского райсуда Курска по продлению ему меры пресечения по ВКС

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Просьбу сменить подсудность адвокат господина Смирнова обосновал резонансностью уголовного дела и фактом занятия его доверителем высокопоставленной должности.

На заседании Ленинский райсуд Курска также продлил арест Алексея Смирнова в СИЗО. Он принял участие в нем посредством видео-конференц-связи из столичного изолятора.

Как рассказывал «Ъ», Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова будут судить за получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По версии МВД, чиновники получали взятки от коммерсантов, возводивших школы и оборонительные сооружения на границе с Украиной, в том числе для сотрудников погранслужбы ФСБ. Господин Смирнов признал вину, его дело будет рассматриваться в особом порядке.

Владимир Зоркий