От оправдания нацизма до публикации сексуального контента
В какие скандалы успел попасть чатбот Grok от Илона Маска
17 февраля власти Ирландии начали официальное расследование в отношении платформы X, принадлежащей Илону Маску. Поводом послужил встроенный в соцсеть чатбот Grok, который создавал сексуализированные изображения реальных людей, в том числе детей. Это далеко не первый скандал, в который попал чат-бот Grok всего лишь за один год. Какие еще вопросы возникали к сервису в разных частях мира — в материале “Ъ”.
История создания
- О запуске первой версии чатбота Grok соцсеть Х сообщила 3 ноября 2023 года За разработку отвечала компания xAI. Процесс создания первой версии нейросети занял четыре месяца.
- xAI сообщила, что для обучения ИИ использовали данные соцсети X. Благодаря этому чатбот смог получать информацию для обучения в реальном времени, что, по задумке разработчиков, должно стать главным преимуществом нейросети Илона Маска.
- Создатели проекта утверждали, что продукт отличается от аналогов отсутствием цензуры и обеспечивает доступ к актуальной информации в реальном времени.
- На доработку Grok понадобилось полтора года: в феврале 2025 года Илон Маск представил версию Grok-3, которая, по его словам, «в десять раз мощнее предыдущей модели».
- В ноябре 2025 года X объявила о начале работе версии Grok-4.
Хронология событий
- Первые вопросы к Grok появились уже в середине 2025 года, после выхода очередной серии обновлений. В июле один из пользователей попросил Grok установить личность женщины на фотографии. В ответ чат-бот написал, что «она, ликуя, радуется трагической смерти белых детей в недавних наводнениях в Техасе, называя их "будущими фашистами". Классический случай ненависти, скрывающейся под личиной активизма». Днем ранее Grok в комментариях о премьер-министре Польши Дональде Туске назвал его «гребаным предателем» и «рыжей шлюхой». В тот же день после оскорбительных комментариев о президенте Турции и его семье турецкий суд заблокировал Grok на территории страны. На многочисленные жалобы пользователей в xAI ответили, что они «приняли меры по блокировке высказываний, связанных с разжиганием ненависти и вражды».
- В ноябре 2025 года прокуратура Парижа начала расследование сообщений о том, что нейросеть Grok публикует утверждения, отрицающие холокост. В частности, в одном из обсуждений в соцсети X чатбот Grok написал, что газовые камеры в нацистском лагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим) «предназначались для дезинфекции пестицидом "Циклон Б" от тифа и вентиляционные системы там были рассчитаны на эти цели, а не на массовое уничтожение людей». Внимание на эти утверждения Grok обратили сотрудники Государственного музея Аушвиц-Биркенау, указав на нарушение правил соцсети X и приведя доказательства того, что в концлагере людей убивали.
- 8 января 2026 года Еврокомиссия обвинила X в генерации антисемитского и педофильского контента с помощью нейросети Grok. Об этом заявил представитель ЕК Тома Ренье. Регулятор зафиксировал случаи, когда искусственный интеллект создавал материалы с антисемитскими высказываниями и изображениями сексуального характера, в которых участвовали дети.
- 11 и 12 января Индонезия и Малайзия соответственно заблокировали доступ к Grok из-за возможности генерировать в ней порнографический ИИ-контент. Власти обеих стран заявили, что запрет будет действовать до тех пор, пока в Grok не улучшит систему модерирования такого контента.
- 13 января правительство Великобритании заявило, что готово установить контроль над Grok, если платформа не ограничит генерацию сексуализированных изображений женщин и детей. Об этом сообщил премьер-министр Кир Стармер.
- 26 января Еврокомиссия объявила о начале официального расследования в отношении соцсети X и нейросети Grok от xAI Илона Маска. В центре расследования находится внедрение в X инструмента, позволяющего с помощью искусственного интеллекта (ИИ) создавать изображения, в том числе порнографического содержания.
- 3 февраля прокуратура Парижа провела обыски в офисах соцсети X. Обыски проводились по расследованию, начатому в январе 2025 года из-за внедрения в X инструмента, позволяющего с помощью искусственного интеллекта создавать изображения, в том числе порнографического содержания.
- 4 февраля агентство Reuters сообщило, что Grok продолжает генерировать изображения сексуального характера.
