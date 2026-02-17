От оправдания нацизма до публикации сексуального контента

В юности Илон Маск часто страдал от депрессий, спасаясь чтением философской и религиозной литературы, однако главной книгой, изменившей его жизнь, стала книга Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике». «Она научила меня, что самое сложное — это придумать правильные вопросы. Как только тебе это удалось, все остальное получается очень просто. Я пришел к выводу, что мы должны стремиться расширять пределы человеческого сознания, чтобы научиться задавать правильные вопросы». Свой вопрос Маск сформулировал так: «что больше всего в будущем повлияет на судьбу человечества?» По его мнению, это будут интернет, переход на возобновляемые источники энергии и переселение людей на другие планеты. Свой вклад он решил внести в каждую из этих сфер

Фото: AP