Стармер пригрозил взять под контроль чат-бот Grok Маска в Великобритании

Правительство Великобритании готово установить контроль над чат-ботом Grok компании Илона Маска X, если платформа не ограничит генерацию сексуализированных изображений женщин и детей, заявил премьер-министр Кир Стармер.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

«Если X не сможет контролировать Grok, мы это сделаем — и сделаем это быстро, потому что, если вы извлекаете выгоду из вреда и злоупотреблений, вы теряете право на саморегулирование»,— сказал господин Стармер на собрании парламентской фракции Лейбористской партии (цитата по Sky News). Он назвал практику создания таких изображений «абсолютно отвратительной и позорной».

Инструмент искусственного интеллекта Grok способен генерировать изображения по запросу пользователей соцсети Х. После волны критики функция создания изображений была ограничена для платных подписчиков.

Ранее власти Великобритании заявляли, что рассматривают все варианты, включая возможный запрет платформы X в стране. В ответ Илон Маск обвинил британское правительство в «поиске повода для цензуры».