Прокуратура Парижа расследует сообщения о том, что нейросеть Grok (разработана компанией Илона Маска xAI) публикует утверждения, отрицающие холокост. В частности, в одном из обсуждений в соцсети X чат-бот Grok написал, что газовые камеры в нацистском лагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим) «предназначались для дезинфекции пестицидом «Циклон Б» от тифа и вентиляционные системы там были рассчитаны на эти цели, а не на массовое уничтожение людей». Как сообщает AP, пост был написан по-французски.

Внимание на эти утверждения Grok обратили сотрудники Государственного музея Аушвиц-Биркенау, указав на нарушение правил соцсети X и приведя доказательства того, что в концлагере людей убивали. Однако даже после жалобы на эту публикацию она оставалась на странице несколько дней, и ее успели прочитать более 1 млн человек.

Заявление в прокуратуру Парижа по данному факту было подано несколькими французскими министрами на основании ст. 40 Уголовного кодекса страны. Кроме того, жалобы были поданы правозащитными организациями «Лига прав человека» и SOS Racisme, которые обвиняют Grok в «оспаривании преступлений против человечности».

Это не первые проблемы чат-бота. В июле этого года он вызвал скандал из-за антисемитской риторики и похвал в адрес Гитлера. Кроме того, он оскорблял премьер-министра Польши Дональда Туска, а также неуважительно высказывался о президенте Эрдогане, после чего Grok запретили в Турции.

Алена Миклашевская