Чат-бот Grok компании xAI, принадлежащей владельцу соцсети Х Илону Маску, продолжает генерировать изображения сексуального характера без согласия, выяснило агентство Reuters.

По итогам первой серии запросов нейросеть Grok сгенерировала изображения сексуализированного характера в 45 из 55 случаев. В 31 из этих 45 эпизодов система предварительно получала предупреждение о том, что человек, представленный на фото, находится в особо уязвимом положении. В 17 из 45 случаев Grok создавал изображения после прямого указания на то, что они будут использованы для унижения достоинства человека. Через пять дней после этого журналисты организовали новую проверку — Grok создал изображения сексуального характера в 29 случаях из 43.

Соцсеть X объявила об ограничении возможностей Grok по публичной генерации изображений после волны возмущения по поводу массового создания откровенных изображений женщин и детей без их согласия.

Накануне во французском офисе Х прошли обыски по расследованию, начатому в январе 2025 года. Его инициировали из-за создания порнографических изображений с помощью ИИ в соцсети с реальными людьми. Кроме того, соцсеть находится под следствием в других странах Европы, в Индии и Малайзии. Правительство Великобритании также объявило о готовности установить контроль над Grok, если платформа не ограничит генерацию подобных изображений.