В офис соцсети Х в Париже пришли с обыском

Прокуратура Парижа сообщила об обысках в офисах соцсети X, платформы американского миллиардера Илона Маска. Обыски проводит подразделение прокуратуры по борьбе с киберпреступностью совместно с Европолом. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.

По данным прокуратуры, обыски проводятся по расследованию, начатому в январе 2025 года. Расследование инициировали из-за внедрения в X инструмента, позволяющего с помощью искусственного интеллекта создавать изображения, в том числе порнографического содержания. Соцсеть находится под следствием в других странах Европы, в Индии и Малайзии. В конце пресс-релиза прокуратура сообщила, что больше не будет вести аккаунт в соцсети X.

В июле прокуратура Франции возбудила уголовное дело в отношении платформы Илона Маска. Соцсеть подозревают в манипулировании алгоритмами с целью иностранного вмешательства. В анонимной жалобе французского законодателя отмечалось, что X распространяет большое количество ненавистнического, расистского политического контента. Компания отвергла обвинения французских властей, назвав расследование «политически мотивированым».