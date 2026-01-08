Еврокомиссия обвинила чат-бот Grok в генерации экстремистского контента

Еврокомиссия обвинила социальную сеть X в генерации антисемитского и педофильского контента с помощью нейросети Grok. Об этом заявил представитель ЕК Тома Ренье. По его словам. такие материалы запрещены и представляют серьезную угрозу обществу, гражданам и демократии.

Регулятор зафиксировал случаи, когда искусственный интеллект создавал материалы с антисемитскими высказываниями и изображениями сексуального характера, в которых участвовали дети. Поэтому Брюссель потребовал от X сохранить все внутренние документы, связанные с работой Grok, до конца 2026 года.

Господин Ренье подтвердил, что Еврокомиссия изучает меры в рамках Закона ЕС о цифровых услугах. Он отметил, что цель регулятора — не запретить платформу в Евросоюзе, а добиться «наведения порядка в собственном доме» (цитата по ТАСС).

Grok — генеративный чат-бот на основе искусственного интеллекта. Он разработан компанией миллиардера Илона Маска xAI и запущен в работу в 2023 году.