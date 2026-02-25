«Благоустроенная среда положительно влияет на проживающих в ней людей»

Сегодня облик городов преображается в лучшую сторону во многом благодаря реализации федеральных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». О том, как на Кубани реализуются проекты благоустройства, как этому способствует комплексное развитие территорий и что мешает процессу реновации исторического центра Краснодара — в интервью Guide рассказал руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков.

Руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Guide: Илья Владимирович, какие вы можете назвать самые интересные проекты по благоустройству территорий в муниципалитетах Краснодарского края за последнее время?

Илья Поздняков: Проектов достаточно много, самые интересные из них стали победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В прошлом году в нем победили сразу пять наших городов: Анапа, Славянск-на-Кубани, Курганинск, Апшеронск и Армавир. Они получат более 400 млн руб. из федерального бюджета. Средства пойдут на благоустройство Театральной площади в Анапе, городского парка культуры и отдыха «Юность» в Апшеронске, городского парка имени Горького в Курганинске, а также на реализацию проектов «Улица времен и событий» в Армавире и «Экотропа "Утиные плавни" на озере Толока» в Славянске-на-Кубани. Конкурсные работы, как правило, всегда более интересны и масштабны, чем прочие проекты благоустройства.

G: Насколько, по вашему мнению, проекты благоустройства важны в формировании комфортной городской среды?

И. П.: Благоустроенная среда — это, безусловно, одна из главных составляющих комфорта проживания жителей. Очевидно, что чем лучше она проработана и сформирована, тем интереснее людям в ней находиться. Жители не замыкаются в своих квартирах, а выходят на улицу, проводят время на свежем воздухе. Я как архитектор и как житель края считаю, что благоустроенная среда положительно влияет как на проживающих в ней людей, так и на гостей города. Эффект разбитых окон работает в обе стороны, и, когда вокруг человека красота и порядок, он самопроизвольно начинает его поддерживать и транслировать далее. Поэтому благоустроенная среда — важный момент при формировании общей благоприятной и безопасной обстановки в каждом конкретном муниципалитете, и именно поэтому ей уделяется такое большое внимание со стороны федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

G: Насколько значимую роль играет благоустройство при формировании проектов комплексного развития территории?

И. П.: Проекты благоустройства — это одна из составных частей любого КРТ. Как правило, строительство жилых районов сегодня сопровождается созданием и обустройством зеленых зон, сформированных за границами владения будущих жильцов, а также благоустройством внутридворовой территории, имеющей ограниченный доступ и находящейся внутри жилых комплексов.

Чтобы задать стандарты качества для благоустройства, нами были разработаны методические рекомендации. Рекомендации доведены как до муниципальных образований, так и до девелоперов, чтобы застройщики понимали требования органов власти. Большинство застройщиков прислушались и сейчас учитывают наши рекомендации при проведении работ по благоустройству.

G: Сколько в настоящее время в Краснодарском крае уже получено разрешений на строительство в рамках КРТ?

И. П.: Всего в Краснодарском крае под комплексное развитие территории заявлено 54 площадки в 12 муниципальных образованиях. Общая площадь этих площадок — 1855 га. Общий градостроительный потенциал для реализации комплексного развития территорий — более 12,3 млн кв. м, в том числе жилой площади — более 8,9 млн кв. м.

На сегодняшний день в Краснодарском крае заключено 45 договоров КРТ общей площадью 1615 га (по инициативе правообладателей — 40 штук, в целях реализации решения — пять штук). Их общий градостроительный потенциал — более 11,5 млн кв. м, в том числе жилой площади — более 8,4 млн кв. м.

G: Как, по вашим ощущениям, сегодня чувствует себя строительный рынок Краснодарского края?

И. П.: Знаете, у каждого периода есть свои трудности. Все, как правило, происходит циклично. Сейчас время некоторого спада покупательной способности, но это не значит, что так будет продолжаться всегда. Строительный комплекс на Кубани устойчивый и самодостаточный. Все понимают: если сейчас остановиться, потом будет уже не догнать тех, кто продолжил движение. Поэтому бизнес, немного затянув пояса, продолжает делать свое дело и готовится к росту рынка в будущем.

Недавно мы проводили краевое совещание с участием всех застройщиков, и по их информации никто из участников строительного рынка края в банкротство уходить не планирует, а все обязательства, взятые перед дольщиками, будут выполнены в полном объеме. О том, что работа в данном направлении продолжается, свидетельствуют показатели объема ввода в эксплуатацию жилых домов на территории Краснодарского края. По нашим прогнозам, сформированным на основании разрешительной документации, полученной застройщиками, в 2026 году будет введено в эксплуатацию порядка 2,5 млн кв. м квартир в многоквартирных жилых домах. А в целом по итогам прошлого года в крае сдали 6,2 млн кв. м, что делает Кубань третьей среди регионов России по объему вводу жилья.

G: Как снос и расселение аварийного жилья учитываются при формировании градостроительных планов муниципалитетов? Что строится на месте снесенных домов?

И. П.: Генпланы учитывают такие объекты как существующие. На их месте фиксируют те виды разрешенного использования и функционал, которые там есть на момент разработки генплана. Но по примеру тех объектов, которые уже были расселены и снесены, на том месте не появляется новых жилых домов, если, конечно, не рассматривать какие-то локальные индивидуальные случаи.

Как правило, территории с ветхим и аварийным жильем — это старые районы, в которых есть дефицит инфраструктуры. Поэтому, допустим, в Краснодаре на месте нескольких снесенных в центре домов создали зеленые зоны — посадили деревья, поставили лавочки, обустроили тротуары и дали дополнительный комфорт для существующей застройки.

G: Кто должен нести ответственность за сохранение объектов культурного наследия, которые сегодня входят в жилой фонд?

И. П.: Дело в том, что дома, которые являются объектами культурного наследия, охраняются государством, их нужно сохранять. Охранные обязательства таких объектов закреплены за собственниками. Получается, что человек, живущий в историческом доме, должен содержать его в порядке и предотвращать его разрушение. Служба охраны объектов культурного наследия эти процессы отслеживает и понуждает собственников к принятию мер по сохранению таких объектов. Сохранение объектов культурного наследия не входит в полномочия нашего департамента, но, полагаю, часть из них, которая является многоквартирными домами, может быть отремонтирована за счет фонда капитального ремонта, если в нем накоплено достаточное количество средств.

G: Есть ли интерес у бизнеса к реновации центра Краснодара?

И. П.: Пару лет назад несколько девелоперов задались целью трансформировать пару кварталов в центре Краснодара. Но так как параметры развития исторического центра Краснодара определены его предметом охраны, при высокой стоимости продажи существующих объектов строительство новых становится нерентабельным. Думаю, первые попытки не позволят девелоперам заработать, это больше имиджевые проекты, чем коммерческие.

Насколько мне известно, по тем кварталам до сих пор идет процесс выкупа объектов у собственников. Так как правообладатели объектов в центре либо просят сильно завышенную цену за свои объекты, либо вовсе не желают с ними расставаться, даже если такие объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. Ввиду того, что процедура приобретения этих объектов проходит в рамках добровольных договоренностей и никто никого ни к чему не принуждает, процесс торга бизнеса с собственниками помещений заметно затягивается. Тем не менее от планов никто не отступился, и я надеюсь, что в ближайшие два–три года мы сможем увидеть начало реализации проектов реновации нескольких кварталов в историческом центре Краснодара.

G: Каким вы видите идеальный исторический центр Краснодара?

И. П.: Центр Краснодара не должен сильно трансформироваться, особенно во что-то футуристичное. У него есть свой аутентичный облик, который защищен предметом охраны исторического поселения. Все новые объекты должны этому документу подчиняться. Но в центре у нас находятся не только особо ценные градоформирующие объекты и объекты наследия, есть и здания, которые по-хорошему следовало бы реконструировать или полностью перестроить. Может быть, как раз примером такой «тихой реновации» станут те кварталы, о которых мы говорили чуть выше.

Я думаю, что общий фон должен сохраниться. Мы должны сохранить параметры застройки исторического центра, не должны ни в коем случае увеличивать высотность построек, не создавать высотных диссонансов при строительстве рядом с объектами культурного наследия. Несмотря на то, что проекты в центре города стоят дороже рынка, их коммерческий потенциал, на мой взгляд, все равно не исчерпан. Я думаю, что после запуска первых проектов может произойти эффект волны и появятся инвесторы, которые захотят развивать именно этот тип бизнеса.

Беседовал Дмитрий Михеенко