Главные новости за 14 февраля. Ростов-на-Дону и область

По итогам 2025 года 19,8 тыс. жителей Ростовской области обратились в суд с заявлением о признании себя банкротами. Для сравнения, в 2024 году с такими заявлениями в суд обратились 15,6 тыс. человек. В 2023 году этот показатель составлял 12,7 тыс. человек. Всего за два года прирост составил более 55%.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после обрушения кирпичной кладки в аварийном доме в Новочеркасске. ЧП случилось 12 февраля на улице Юности.

В Мясниковском районе Ростовской области два человека постадали в ДТП. Авария случилась утром 14 февраля на автодороге «Ростов-на-Дону-Таганрог». 22-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением на мокрой дороге, из-за чего машину вынесло на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с «Ладой Калиной».

До 2035 года в бюджеты всех уровней в Ростовской области от резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ростовская» поступит19 млрд руб. Сейчас в ОЭЗ зарегистрировано 14 резидентов. 50% из них пришли в прошлом году. До 2035 года они планируют вложить свыше 9 млрд руб. инвестиций, создать более 1,2 тыс. рабочих мест.

На участке трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону ограничили движение из-за дорожных работ. В качестве альтернативного маршрута водители могут использовать съезд на 1000 км автодороги М-4 «Дон» через города Шахты и Новочеркасск.