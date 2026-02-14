В Мясниковском районе два человека пострадали в ДТП

В Мясниковском районе Ростовской области два человека постадали в ДТП. Авария случилась утром 14 февраля на автодороге «Ростов-на-Дону-Таганрог», сообщили в госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, 22-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением на мокрой дороге, из-за чего машину вынесло на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с «Ладой Калиной».

В результате случившегося пострадали водитель «ВАЗ-2114» и его пассажир. Их госпитализировали.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская