В бюджет Ростовской области до 2035 года от ОЭЗ «Ростовская» поступит 19 млрд рублей

До 2025 года в бюджеты всех уровней в Ростовской области от резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ростовская» поступит 19 млрд руб. О прогнозах в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Сейчас в ОЭЗ зарегистрировано 14 резидентов. 50% из них пришли в прошлом году. До 2035 года они планируют вложить свыше 9 млрд руб. инвестиций, создать более 1,2 тыс. рабочих мест.

ОЭЗ «Ростовская» располагается в Новочеркасском индустриальном парке. Суммарный объем инвестиций в проекты ОЭЗ, начиная с марта 2024 года, превысил 14 млрд руб.

Мария Хоперская